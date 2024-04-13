Сафонов прокомментировал поражение от «Зенита»

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов подвел итоги матча против «Зенита» (1:2) в 24-м туре РПЛ.

«В первом тайме получалось все, что планировали и не планировали. Он прошел под нашу диктовку. Можем назвать его близким к идеалу. Решающий матч чемпионской гонки? У нас не было давления. Мне показалось, что «Зенит» вышел под давлением», — сказал Сафонов.

«Зенит» набрал 47 очков и сохранил первое место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» находится на второй строчке с 43 баллами. На третьем месте идет «Динамо» (38), которое 14 апреля сыграет с «Уралом».