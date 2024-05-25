Сафонов: «Краснодар» потерял слишком много очков в последние пять туров»

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов поделился мнением об итогах сезона-2023/24 РПЛ.

Потеряли слишком много очков на нашем пути. Особенно, если брать последние 5 туров. Мы обыграли «Сочи» на прошлой неделе, но до этого три встречи не могли вообще забить гол. И с нашим атакующим футболом, с нашим количеством моментов, мы можем пенять только на себя.

— Есть ощущение, что вы сами разуверились в какой-то момент, что остается в чемпионской гонке. Об этом даже тренер говорил на пресс-конференции.

— Ну, тут я готов поспорить с тренером, что мы разуверились. Был максимальный настрой. Играли мы, как мне показалось, хорошо. Зачастую действовали лучше соперников. Мы просто не могли поразить чужие ворота. А если не забиваешь, то, естественно, ты не можешь победить.

«Краснодар» до последнего тура претендовал на чемпионство в РПЛ. В последнем матче «быки» обыграли «Динамо» (1:0), но не сумели финишировать на первой строчке из-за победы «Зенита» над «Ростовом» (2:1) в параллельном матче.