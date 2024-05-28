Сафонов: «Второе место — хороший результат для «Краснодара», приятно, что я стал частью истории»

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов оценил прошедший сезон для своей команды. Впервые в истории клуб завоевал серебряные медали.

«Тяжелые эмоции от этого сезона — смесь негатива и радости. Конечно, все надеялись на первое место, но в итоге получили второе. Но я понимаю, что второе место — это хороший результат для «Краснодара». Жаль, что упустили возможность стать чемпионами. Но все-таки второе место тоже хорошо, и приятно, что я стал частью этой истории», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

По итогам сезона-2023/24 «Зенит» стал чемпионом России. Бронзовые медали завоевало «Динамо».

28 мая издание RMC Sport сообщило, что 25-летний Сафонов прилетел в Париж для подписания контракта с «ПСЖ».