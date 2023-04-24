Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:12

Голкипер «Краснодара» Сафонов не считает, что Промес усилил игру «Спартака» во втором тайме

Артем Бухаев
Корреспондент
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Telegram Дзен

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов оценил роль нападающего «Спартака» Квинси Промеса в матче 24-го тура РПЛ (3:4).

— Это было повторение истории с «Локомотивом»?

Это совершенно другая история. Мы боролись, играли хорошо. В пропущенных голах сказывалось большое невезение. По пенальти, посмотрел эпизод, плохой повтор был. Не могу сказать, что мы были сильно хуже. Когда «Спартак» нас прессинговал, мы хорошо выходили. Мы могли контролировать ход игры.

Может быть, замены «Спартака» изменили ход игры?

У «Спартака» достаточно большая скамейка запасных, у них есть возможность освежать игру на любой позиции. Но не могу сказать, что Промес активно усилил игру, — передает слова Сафонова корреспондент «СЭ».

31-летний голландец вышел на замену перед началом второго тайма и забил победный гол в ворота «быков».

Квинси Промес
Матвей Сафонов
Футбол
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
11
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Рядом с Абаскалем в «Спартаке» никого нет. Почему испанец виноват, но он не виноват
Шведского экспериментатора травили судьи. Но он все равно изменил прыжки с трамплина
WP узнала о разработке Киевом плана атаки на Москву 24 февраля
Минобороны РФ сообщило о ликвидации до 60 бойцов «Грузинского легиона»
Экс-главу КНБ Казахстана приговорили к 18 годам лишения свободы
В Испании эксгумировали тело основателя фашистского движения
Популярное видео
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 24-й тур: «Зенит» — «Динамо», ЦСКА — «Локомотив», «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи
Джикия объяснил свою реакцию на вопрос о деградации «Спартака»
Калешин: «Краснодар» сделал подарок «Спартаку» на майские праздники, хотя выглядел лучше и целостнее"
Камоцци назвал Промеса главной атакующей мощью «Спартака»
«Команда показала, что у нее есть сердце». Тренеры «Спартака» и «Краснодара» — о сумасшедшем матче
Маслов — о травме Боржеса: «Хорошо, что Джикия быстро сориентировался и начал оказывать помощь»
Сафонов высказался о травме Кади
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

25 апреля состоится заседание совета директоров «Спартака»

Джикия — о столкновении с Боржесом: «В такой ситуации хочется помочь, чем можешь»