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Сегодня, 13:26

Сафонов: «С Ивичем мы были одной семьей. Думаю, он следит за «Краснодаром»

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Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов поделился мнением о бывшем главном тренере «быков» Владимире Ивиче.

«Следит ли Ивич сейчас за игрой «Краснодара»? Думаю, что да. Ему же все равно интересно, как играет команда, с которой он прошел интересный, большой путь. С ним мы были одной семьей в течении года», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

«Краснодар» отправил в отставку Владимира Ивича 13 марта. До конца текущего сезона его обязанности исполняет Мурад Мусаев.

«Быки» идут на втором месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков в 24 матчах. Черно-зеленые отстают от лидирующего «Зенита» на 4 очка.

Источник: «РБ Спорт»
Матвей Сафонов
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Владимир Ивич
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