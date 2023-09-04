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Сегодня, 09:03

Сафонов заявил, что у него нет цели уехать в Европу: «Нужно смотреть по факту»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Матвей Сафонов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о желании поиграть в европейском чемпионате.

«Цели уехать в Европу у меня нет. Нужно смотреть по факту. Если есть хорошее предложение которое будет устраивать и меня, и клуб, то естественно, будем рассматривать его», — сказал Сафонов «СЭ».

Сафонов выступает за «Краснодар» с 2017 года. 24-летний голкипер дебютировал за сборную России в 2021 году.

В текущем сезоне «Краснодар» набрал 17 очков и лидирует в турнирной таблице РПЛ.

Матвей Сафонов
ФК Краснодар
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 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
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 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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2.09 13:00
Урал – Ахмат
 0 : 1
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 2 : 1
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 3 : 0
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 2 : 0
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 3 : 0
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 3 : 2
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 1 : 1
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 1 : 2
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