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Сегодня, 17:05

Ломаев поддержал инициативу губернатора Самарской области «Чистый спорт»: «Сила в правде»

Алина Савинова
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Голкипер «Крыльев Советов» Иван Ломаев поделился мнением об инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева под названием «Чистый спорт».

«Как профессиональный футболист уверен, что спорт должен строиться на основах чистой и справедливой игры. В нашем судейском корпусе работают профессионалы, заслуживающие уважения. И мы не хотим, чтобы их репутация страдала из-за недобросовестных действий некоторых личностей», — сказал Ломаев в видео в Telegram-канале «Крыльев Советов».

По его словам, инициатива главы Самарской области является важным шагом к повышению прозрачности и укреплению доверия к спорту всех юных спортсменов.

«Сила в правде. Мы за честный спорт», — добавил вратарь.

26 ноября Федорищев заявил, что самарский клуб должен 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола. Он поручил коллегам направить губернаторам письмо-приглашение в инициативу «Чистый спорт».

Вячеслав Федорищев. «Большинство судей — порядочные люди, но остались метастазы». Пресс-конференция Федорищева

Источник: https://t.me/fckssamara_official/23348
Иван Ломаев
Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
Вячеслав Федорищев

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