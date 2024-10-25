Митрюшкин: «Сейчас цели играть в Европе у меня нет»

Голкипер «Локомотива» Антон Митрюшкин ответил на вопрос о планах играть в Европе.

«Сейчас цели играть в Европе у меня нет. Моя цель — это «Локомотив», здесь я нужнее. Считаю, что мне нужно доказывать в этом клубе», — цитирует Митрюшкина «РБ Спорт».

28-летний россиянин летом перешел в «Локомотив» из «Химок». В текущем сезоне он провел пять матчей в Кубке России, пропустил шесть мячей и один раз отыграл на ноль.

Ранее Митрюшкин выступал за швейцарский «Сьон», а также немецкие «Фортуну» и «Динамо» Дрезден.