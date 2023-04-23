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Лантратов — о ничьей с ЦСКА: «Важно было не проиграть»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Голкипер «Локомотива» Илья Лантратов высказался о ничьей в матче против ЦСКА (1:1) в 24-м туре РПЛ.

— Насколько «Локомотиву» было важно не проиграть и с футбольной точки зрения, и с моральной?

— Важно было не проиграть. Хочется продолжать в том же духе, набирать как можно больше очков, быть выше в турнирной таблице.

— За что сейчас борется «Локомотив»?

— Безусловно, есть мотивация оказаться как можно выше в турнирной таблице. Если до начала весенней части отрыв был большой, то сейчас надо быть как можно выше.

— Тяжело сохранять концентрацию весь матч?
— Было проще сохранять концентрацию, потому что понимал, что будут моменты у наших ворот. С этим проблем никаких не было.

— Как удаление повлияло на игру? План «Локомотива» был сломан?
— Можно сказать и так. Пришлось перестраиваться. Тем не менее, после первого тайма тренер дал установку играть более компактно.

— Удалось ли пообщаться с Пиняевым? Почему его заменили?
— С Серегой пообщаться не получилось, — сказал Лантратов.

После ничьей с ЦСКА «Локомотив» с 29 очками занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ.

Илья Лантратов
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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