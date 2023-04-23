Сегодня, 22:21
Голкипер «Локомотива» Илья Лантратов высказался о ничьей в матче против ЦСКА (1:1) в 24-м туре РПЛ.
— Насколько «Локомотиву» было важно не проиграть и с футбольной точки зрения, и с моральной?
— Важно было не проиграть. Хочется продолжать в том же духе, набирать как можно больше очков, быть выше в турнирной таблице.
— За что сейчас борется «Локомотив»?
— Безусловно, есть мотивация оказаться как можно выше в турнирной таблице. Если до начала весенней части отрыв был большой, то сейчас надо быть как можно выше.
— Тяжело сохранять концентрацию весь матч?
— Было проще сохранять концентрацию, потому что понимал, что будут моменты у наших ворот. С этим проблем никаких не было.
— Как удаление повлияло на игру? План «Локомотива» был сломан?
— Можно сказать и так. Пришлось перестраиваться. Тем не менее, после первого тайма тренер дал установку играть более компактно.
— Удалось ли пообщаться с Пиняевым? Почему его заменили?
— С Серегой пообщаться не получилось, — сказал Лантратов.
После ничьей с ЦСКА «Локомотив» с 29 очками занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ.