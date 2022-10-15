Голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме поделился своим мнением по поводу перемен в клубе.

15 октября железнодорожники обыграли «Торпедо» со счетом 1:0 в матче 13-го тура РПЛ.

— Как воспринимаете перемены в команде?

— Все прекрасно понимают, что мы находимся в очень тяжелой ситуации. Перед игрой между собой говорили, все сказали, что сложно об этом не думать, но мы все равно должны выходить на игру сконцентрированными, чтобы поскорее выйти из зоны вылета. Потому что это не должно быть нашим местом. По поводу изменений в клубе — это логично. Все зависит от результата, а когда его нет, во всех командах такое происходит. У нас тоже.

— Тренерский штаб как-то прощался с ребятами?

— Да, как обычно. Пожелали нам удачи.

— Что сказал Цорн?

— Тоже пожелал удачи.

— Если подводить черту, немцы ушли — вам психологически легче стало?

— Слушай, ну не скажу, что из-за немцев у нас было тяжелое положение. Просто результата не было. Когда результата нет, очень сложно, что-то нужно делать. Обычно, когда что-то идет не так, всегда меняют тренеров, руководство. Но это футбол, так везде. По-другому невозможно. Мы находились с «Локомотивом» в такой ситуации, которую за 15 лет нахождения здесь я не видел. Считаю, что футболист должен на себя ответственность брать, потому что виновато не только руководство, не только тренер, играем-то мы. Мы это знаем. Как я сказал сегодня перед игрой, пора уже просыпаться. Некуда уже отступать.

— Проснулись, получается, раз прервали серию поражений?

— Это просто первая игра. Я говорил перед ней, что для нас сейчас каждый матч как финал Лиги чемпионов, он очень важный. Мы должны выходить на поле как в последний раз.