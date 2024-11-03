Голкипер махачкалинского «Динамо» Волк: «Я хотел бы выступать за сборную России»

Вратарь махачкалинского «Динамо» Давид Волк заявил «СЭ», что ставит перед собой задачу получить вызов в сборную России.

— Ставишь ли перед собой задачу сыграть за сборную России?

— Все профессиональные спортсмены ставят такие задачи. Я являюсь гражданином России и хотел бы выступать за нашу сборную.

— Сейчас есть разные мнения по поводу сборной. Не всем нравятся матчи с такими соперниками, как Бруней. Тебя бы мотивировали подобные игры?

— Здесь нужно иначе рассуждать. Не мне судить, но попадание в сборную — это значит, что твою игру отметили. Никто не знает, что будет завтра. Может, нас уже допустят к турнирам. Мы должны быть к этому готовы, для этого национальная команда и собирается. Не важно, с кем играть. Главное тренироваться и наигрывать какие-то связи.

— Был ли у тебя уже разговор с тренером вратарей сборной Виталием Кафановым?

— Да, общались с ним, но это был простой разговор о моих выступлениях. Он просто узнавал, как у меня дела. Мы с ним давно знакомы по «Рубину», благодаря ему я там и оказался. Рад, что удалось с ним поработать», — сказал Волк «СЭ».

В сезоне-2024/25 Волк провел 14 матчей в РПЛ, в которых он пропустил 13 мячей. Голкипер ни разу не вызывался в основную сборную России, но играл за национальную команду U16.