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Сегодня, 19:17

Михаил Кержаков вспомнил лучший и худший матчи в составе «Зенита»

Иван Шитик
Корреспондент
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Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков принял участие в матче 14-го тура чемпионата России против «Сочи» (7:0). Для него этот матч стал 100-м в составе питерского клуба.

«Я очень рад, что мне удалось пройти этот путь. Достаточно сложный и долгий. Испытываю удовлетворение от проделанной работы.

Самые яркие матчи? Во-первых, наверное, дебют протии тверской «Волги». Потому что дебют. Второй, наверное, это первый матч в Лиге чемпионов. Третий совсем недавно состоялся — против «Челси». Такие хорошие воспоминания, теплые от этого матча.

Самый худший, наверное, против «Бетиса». И ошибки совершил и не выручил. Чувствовал себя не очень уверенно и комфортно», — рассказал Кержаков в интервью клубному YouTube-каналу.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=p6eCAm9ykKI&ab_channel=ZenitFootballClub
Михаил Кержаков
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