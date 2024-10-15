Голкипер «Пари НН» Медведев рассказал, что расставание с Иличем было дружеским

Голкипер «Пари НН» Никита Медведев в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о расставании с бывшим главным тренером нижегородцев Сашей Иличем.

«Дружески расстались с Сашей. Он ко всем подошел и поблагодарил. Отставки случаются в футболе. Это не редкость. Но жизнь продолжается. Наша задача — выходить на поле и побеждать. На данный момент не могу выделить какие-то различия между Иличем и Гончаренко в требованиях к вратарям, потому что прошел короткий промежуток времени. Не скажу, что есть какие-то кардинальные изменения. Мы работаем и посмотрим, как это воплотится в жизнь», — сказал Медведев «СЭ».

Гончаренко сменил на посту главного тренера Сашу Илича. Ранее клуб объявил об увольнении сербского специалиста, который работал с командой с мая.

После 11 туров РПЛ «Пари НН» занимает 12-е место с 11 очками.