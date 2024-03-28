Вратарь «Пари НН» Нигматуллин: «Мы сыграли на морозе и заболели все»

Голкипер «Пари НН» Артур Нигматуллин поделился мнением об организации матчах зимой в минусовую погоду.

«В этом сезоне у нас тоже были игры в декабре. Мы сыграли на морозе и заболели все. Потому что ты бегаешь, дышишь, и когда выступаешь определенный промежуток времени и на пике форме играешь в такую погоду... Понятно, что половина команды свалится потом с болячками, потому что иммунитет слабый», — цитирует Нигматуллина Metaratings.ru.

Нигматуллин выступает за «Пари НН» с июля 2021 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 19 матчах, пропустил 16 голов и 8 раз отыграл «на ноль». Его контракт рассчитан до лета 2027-го.

На данный момент «Пари НН» занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков в 20 турах.