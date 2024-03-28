Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

28 марта, 18:58

Вратарь «Пари НН» Нигматуллин: «Мы сыграли на морозе и заболели все»

Telegram Дзен

Голкипер «Пари НН» Артур Нигматуллин поделился мнением об организации матчах зимой в минусовую погоду.

«В этом сезоне у нас тоже были игры в декабре. Мы сыграли на морозе и заболели все. Потому что ты бегаешь, дышишь, и когда выступаешь определенный промежуток времени и на пике форме играешь в такую погоду... Понятно, что половина команды свалится потом с болячками, потому что иммунитет слабый», цитирует Нигматуллина Metaratings.ru.

Нигматуллин выступает за «Пари НН» с июля 2021 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 19 матчах, пропустил 16 голов и 8 раз отыграл «на ноль». Его контракт рассчитан до лета 2027-го.

На данный момент «Пари НН» занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков в 20 турах.

Источник: Metaratings.ru
Артур Нигматуллин
РПЛ
ФК Нижний Новгород
3
Обсудить
Читайте также
Мэттьюс повторил исторический рекорд Овечкина по голам за сезон
Уровень загрязнения реки Сены значительно превышает норму накануне Олимпиады
В Роспотребнадзоре дали советы по борьбе с сезонной аллергией
«Автобусы» Разина, мужицкий характер от Заварухина, обвинения от Юрова. Что произошло после матча «Автомобилист» - «Металлург»
Эксперт по финансам рассказал о перспективах криптовалют в 2024 году
Овечкин установил новый рекорд НХЛ по количеству сезонов с 30 голами
Популярное видео
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Спартак» не заинтересован в возможности подписания контракта с Денисом Черышевым

«Динамо» — «Ростов»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ