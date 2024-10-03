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Сегодня, 17:34

Голкипер «Ростова» Ханкич считает, что Сафонов может конкурировать с Доннаруммой

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Голкипер «Ростова» Хидает Ханкич в комментарии для «СЭ» высказался о конкуренции российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова и Джанлуиджи Доннаруммы.

«Может ли Сафонов конкурировать с Доннаруммой? Почему бы и нет? Доннарумма как и все — просто человек. Я видел игры Матвея за «ПСЖ». Он отличный вратарь. Мы все люди, которые состоим из мяса и крови. Главное, что ты показывает на поле», — сказал Ханкич «СЭ».

Российский голкипер Матвей Сафонов перешел в «ПСЖ» в июне этого года. В нынешнем сезоне 25-летний вратарь принял участие в 3 матчах за «парижан», пропустил 2 мяча и 1 раз сыграл на ноль.

Джанлуиджи Доннарумма
Матвей Сафонов
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Ростов

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