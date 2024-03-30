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30 марта, 12:19

Голкипер «Ростова» Песьяков оценил роль ошибки Лещука в матче с «Динамо»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Футболист «Динамо» Игорь Лещук
Игорь Лещук.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Голкипер «Ростова» Сергей Песьяков прокомментировал влияние ошибки голкипера «Динамо» (4:1) Игоря Лещука на матч между командами в 22-м туре РПЛ.

«Сложно судить. Иногда говорят, что первый гол определяющий. Но я не думаю, что «Динамо» — настолько неуверенная в себе команда, что ее может надломить пропущенный мяч. Что, если команда пропустила мяч, можно уходить в раздевалку и не играть? Мне кажется, это неверная трактовка», — цитирует Песьякова «Евро-Футбол.Ру».

Команда Валерия Карпина с 30 очками поднялась на седьмое место в турнирной таблице. «Динамо» (38 очков) осталось на третьей строчке в РПЛ.

Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Игорь Лещук
Сергей Песьяков
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Ростов
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