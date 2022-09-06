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6 сентября, 14:24

Голкипер «Ростова» Рудаков рассказал о требованиях тренера Карпина по диете

Мария Гусева

Вратарь «Ростова» Максим Рудаков рассказал о требованиях тренера Валерия Карпина к питанию.

«Отношение к питанию у него особое. Прямо меняет тебя. Теперь слежу за тем, что ем, за весом и жировой массой тела. Жена сказала, что я помешался на своем правильном питании. Скажу даже так — все мое окружение страдает, потому что я плотно взялся и за их питание, ха-ха!» — приводит слова Рудакова Sport24.

26-летний российский голкипер выступает за финскую «Хонку» на правах аренды. Его контракт с ростовчанами рассчитан до 2024 года.

«Ростов» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 16 очков в восьми турах. В следующем туре «Ростов» 11 сентября на своем поле примет «Спартак».

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-09-06-vratar-rostova-rudakov-o-trebovaniya-karpina-k-diyete-zhena-skazala-chto-ya-pomeshalsya-na-pravilnom-pitanii
Валерий Карпин
Футбол
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