Голкипер «Ростова» Рудаков рассказал о требованиях тренера Карпина по диете

Вратарь «Ростова» Максим Рудаков рассказал о требованиях тренера Валерия Карпина к питанию.

«Отношение к питанию у него особое. Прямо меняет тебя. Теперь слежу за тем, что ем, за весом и жировой массой тела. Жена сказала, что я помешался на своем правильном питании. Скажу даже так — все мое окружение страдает, потому что я плотно взялся и за их питание, ха-ха!» — приводит слова Рудакова Sport24.

26-летний российский голкипер выступает за финскую «Хонку» на правах аренды. Его контракт с ростовчанами рассчитан до 2024 года.

«Ростов» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 16 очков в восьми турах. В следующем туре «Ростов» 11 сентября на своем поле примет «Спартак».