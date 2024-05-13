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Сегодня, 15:54

Голкипер Рудаков: «Главное — победа «Сочи», а не матч на ноль»

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Голкипер «Сочи» Максим Рудаков оценил победу команды в матче 28-го тура РПЛ против «Пари НН» (6:1).

«Эмоции положительные, конечно, после такой победы. Сейчас мы думаем уже о следующей игре. Не обидно ли, что пропустил один гол в такой игре? Честно говоря, сейчас матчи на ноль меня особо не интересуют, главное — «Сочи» победил. Мы идем дальше», — сказал Рудаков в интервью «РБ Спорт».

«Сочи» после 28 туров набрал 23 очка и остается на последнем месте в турнирной таблице чемпионата России. Команда Роберта Морено еще не потеряла шансов сохранить прописку в РПЛ в следующем сезоне. Отставание от зоны переходных матчей составляет 6 очков. Свою следующую встречу «Сочи» проведет дома против «Краснодара».

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
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