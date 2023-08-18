Кудравец: «Переход на другой уровень в клуб с очень большой историей приносит только положительные эмоции»

Голкипер сборной Белоруссии Андрей Кудравец поделился эмоциями от перехода в московское «Динамо».

«Перейти на другой уровень, перейти в клуб с очень большой историей — это всегда приносит только положительные эмоции. Конечно же, хочу побыстрее начать тренироваться вместе с командой и прогрессировать. Буду стараться максимально помогать «Динамо» решать поставленные цели и задачи», — цитирует Кудравца официальный сайт клуба.

Контракт игрока с московским клубом рассчитан на 5 лет. 19-летний футболист должен присоединиться к «Динамо» этой зимой. До этого периода он продолжит выступать за БАТЭ.