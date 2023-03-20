Голкипер «Сочи» Джанаев восстановится от травмы к матчу против «Динамо»

Вратарь «Сочи» Сослан Джанаев восстановится от повреждения к матчу 21-го тура РПЛ с «Динамо».

«У Сослана Джанаева диагностировано повреждение приводящей мышцы правого бедра, у Вани Дркушича было выявлено незначительное воспаление левого бедра. Срок восстановления обоих игроков — около 10 дней», — приводит ТАСС слова представителей пресс-службы «Сочи».

Матч между «Сочи» и «Динамо» пройдет 1 апреля и начнется в 14.00 по московскому времени. На данный момент команда из Краснодарского края занимает 9-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав 28 очков.