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Сегодня, 15:57

Голкипер «Сочи» Джанаев восстановится от травмы к матчу против «Динамо»

Алина Савинова
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Вратарь «Сочи» Сослан Джанаев восстановится от повреждения к матчу 21-го тура РПЛ с «Динамо».

«У Сослана Джанаева диагностировано повреждение приводящей мышцы правого бедра, у Вани Дркушича было выявлено незначительное воспаление левого бедра. Срок восстановления обоих игроков — около 10 дней», — приводит ТАСС слова представителей пресс-службы «Сочи».

Матч между «Сочи» и «Динамо» пройдет 1 апреля и начнется в 14.00 по московскому времени. На данный момент команда из Краснодарского края занимает 9-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав 28 очков.

Источник: https://tass.ru/sport/17316273
Сослан Джанаев
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
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