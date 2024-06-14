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Сегодня, 20:28

Голкипер «Спартака» Свинов близок к переходу в «Пари НН»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Голкипер «Спартака» Илья Свинов может продолжить карьеру в «Пари НН», сообщает журналист Иван Карпов.

По данным источника, 23-летний вратарь уже успешно прошел медосмотр. Нижегородцы согласовали с ним контракт на три года.

Свинов перешел в «Спартак» из «Факела» в январе 2022 года, после чего отправился в аренду в воронежский клуб. В июне 2023 года голкипер вернулся в Москву.

В сезоне-2023/24 он провел за «Спартак» два матча в РПЛ, пропустив в них шесть мячей. Контракт с красно-белыми рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 400 тысяч евро.

Источник: https://t.me/karpinside/31768
Илья Свинов
ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
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