Голкипер «Спартака» Свинов близок к переходу в «Пари НН»

Голкипер «Спартака» Илья Свинов может продолжить карьеру в «Пари НН», сообщает журналист Иван Карпов.

По данным источника, 23-летний вратарь уже успешно прошел медосмотр. Нижегородцы согласовали с ним контракт на три года.

Свинов перешел в «Спартак» из «Факела» в январе 2022 года, после чего отправился в аренду в воронежский клуб. В июне 2023 года голкипер вернулся в Москву.

В сезоне-2023/24 он провел за «Спартак» два матча в РПЛ, пропустив в них шесть мячей. Контракт с красно-белыми рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 400 тысяч евро.