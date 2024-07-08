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Сегодня, 21:08

Голкипер «Спартака» Свинов перешел в «Балтику»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Илья Свинов.
Фото ФК «Балтика»
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«Балтика» объявила о переходе голкипера «Спартака» Ильи Свинова.

Контракт с 23-летним футболистом рассчитан до 31 мая 2026 года.

«Мы приветствуем Илью в рядах Балтийцев и желаем ему успехов в нашем клубе!» — говорится в сообщении пресс-службы калининградцев.

Свинов выступал за «Спартак» с 2022 года. Он провел за красно-белых три матча, в которых пропустил десять мячей. В сезоне-2023/24 голкипер на правах аренды играл за «Факел»

В минувшем сезоне «Балтика» заняла предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ и вылетела в первую лигу.

Источник: ФК «Балтика»
Илья Свинов
Футбол
Первая лига
РПЛ
ФК Балтика
ФК Спартак (Москва)
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