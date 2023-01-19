Голкипер «Торпедо» Ботнарь вернулся к полноценным тренировкам

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Спортивный юрист Дмитрий Кигинько сообщил, что вратарь московского «Торпедо» Виталий Ботнарь вернулся к полноценным тренировкам.
«Виталий проводит уже второй сбор с основой «Торпедо». Он был в Тамбове в манеже, там по большей части занимался индивидуально. Сейчас тренируется с полной нагрузкой, но его все равно стараются беречь. Пока восстановление идет с опережением сроков. В ближайшее время должен сыграть в товарищеских матчах», — цитирует «РБ Спорт» Кигинько.
21-летний голкипер сыграл в этом сезоне 4 матча и получил разрыв крестообразных связок. В августе ему сделали операцию.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования