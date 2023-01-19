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Сегодня, 02:13

Голкипер «Торпедо» Ботнарь вернулся к полноценным тренировкам

Евгений Козинов
Корреспондент
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Спортивный юрист Дмитрий Кигинько сообщил, что вратарь московского «Торпедо» Виталий Ботнарь вернулся к полноценным тренировкам.

«Виталий проводит уже второй сбор с основой «Торпедо». Он был в Тамбове в манеже, там по большей части занимался индивидуально. Сейчас тренируется с полной нагрузкой, но его все равно стараются беречь. Пока восстановление идет с опережением сроков. В ближайшее время должен сыграть в товарищеских матчах», — цитирует «РБ Спорт» Кигинько.

21-летний голкипер сыграл в этом сезоне 4 матча и получил разрыв крестообразных связок. В августе ему сделали операцию.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/predstavitel-botnarya-vitalij-treniruetsya-s-polnoj-nagruzkoj-dolzhen-sy-grat-v-tovarishheskih-matchah/

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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