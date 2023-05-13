Бабурин — о вылете «Торпедо» в первую лигу: «Отвратительные эмоции»

Голкипер «Торпедо» Егор Бабурин прокомментировал вылет команды в первую лигу.

«Торпедо» в 27-м туре РПЛ проиграло ЦСКА (0:3) и с 13 очками на счету лишилось шансов остаться в РПЛ.

— Эмоции ужасные, отвратительные. Не знаю, как еще сказать. Но, наверное, сказать, что обидно, будет правильно. С учетом того, что за этот год с нами происходило, было очень тяжело рассчитывать на что-то, тем более, на что-то серьезное. Плюс учитывая качество игры и трансферы, которые были сделаны в прошлом году в большей степени. Лично мне и, надеюсь, всем хотелось бы, чтобы этот момент отсрочился как можно дольше, до последнего тура, — сказал Бабурин.

— А разница в этом есть? Результат-то одинаковый.

— Сейчас будет не очень приятно три недели жить и тренироваться.

— А до этого получше было?

— Конечно. Когда есть надежда, есть цель, получше.

— Назовите три основные причины, почему «Торпедо» вылетело.

— Они у меня четко в голове сформулированы, но я их озвучить не могу. Сейчас нет.

— К себе есть претензии?

— Когда вратарь пропускает голы, проигрываем матч, можно стараться сыграть лучше, но мне не стыдно ни за одну минуту игры, ни тренировки, ни за отношение за этот год. Я отдал все: очень много эмоций, очень много сил, терпения. Было много моментов с этим связано. Я сделал все что мог.

— Можно сказать, что самой проблемной линией была оборона?

— Знаете, отрезками. В первой половине сезона мы не могли забить, но неплохо оборонялись, а сейчас мы лучше играли в атаке, но в обороне...