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Ботнарь — о «Торпедо» после прихода Клотета: «Все в команде раскрепостились и выдохнули»

Руслан Минаев
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Голкипер «Торпедо» Виталий Ботнарь поделился мнением о роли Жозепа Клотета в клубе.

— С приходом Клотета все в команде раскрепостились и выдохнули, — цитирует игрока Metaratings.ru. — В раздевалке появилась музыка, ребята стали улыбаться, и установилась рабочая обстановка.

— «Торпедо» победило «Факел» и хорошо смотрелось со «Спартаком». Есть ощущение, что команда стала выглядеть лучше. С чем ты это связываешь?

— Футболистам дали свободу на поле, и ребята стали играть в ту игру, которую видят сами игроки. Плюс «Торпедо» стало немного везти, фортуна тоже играет свою роль, без нее никак.

«Торпедо» объявило о назначении 45-летнего испанца 28 марта. Ранее Клотет тренировал «Брешию», «СПАЛ» и «Бирмингем».

Источник: Metaratings.ru
ФК Торпедо (Москва)
Жозеп Клотет
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