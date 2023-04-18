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Голкипер «Торпедо» Виталий Ботнарь поделился мнением о роли Жозепа Клотета в клубе.
— С приходом Клотета все в команде раскрепостились и выдохнули, — цитирует игрока Metaratings.ru. — В раздевалке появилась музыка, ребята стали улыбаться, и установилась рабочая обстановка.
— «Торпедо» победило «Факел» и хорошо смотрелось со «Спартаком». Есть ощущение, что команда стала выглядеть лучше. С чем ты это связываешь?
— Футболистам дали свободу на поле, и ребята стали играть в ту игру, которую видят сами игроки. Плюс «Торпедо» стало немного везти, фортуна тоже играет свою роль, без нее никак.
«Торпедо» объявило о назначении 45-летнего испанца 28 марта. Ранее Клотет тренировал «Брешию», «СПАЛ» и «Бирмингем».