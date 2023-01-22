Одоевский: «В день юбилея проснулся с рабочим настроением»

Сегодня, 20:24
Голкипер «Зенита» Даниил Одоевский рассказал, как проходят сборы команды.
— Даниил, поздравляем с днем рождения! У вас сегодня юбилей, 20 лет. С каким настроением проснулись?
— С рабочим!
— Вы не первый раз отмечаете день рождения на сборах. Поздравила ли вас команда утром?
— Кого-то из партнеров встретил на завтраке — они поздравили уже утром. А вся команда поздравила перед тренировкой фирменным тоннелем. В целом, все в рабочем режиме — у нас еще была двусторонка, все готовились.
— Вы очень уверенно прошли по тоннелю. Действительно, не было сильных ударов?
— Я и на 18-летие в Дубае так же прошелся — пока ничего не изменилось.
— Расскажите немного о сегодняшней двусторонке.
— Получилась интенсивная тренировка. Ребята прилично завелись. Все получили определенную нагрузку, а сегодня вечером — заслуженный отдых.
— Как насчет поздравлений из Петербурга? Когда было первое? Ждете ли еще?
— Мне приятно от всех получать поздравления. А первое — как любят все друзья — в 00:00:00. Из ресторана прислали видео, отдыхали за меня.
— Первая неделя сборов подошла к концу — как ощущения?
— Классно, все втянулись. Мы думали, что будет труднее морально, но все до сих пор навеселе, улыбаются. При этом нагрузки тяжелые.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования