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Сегодня, 16:26

Голкипер «Зенита» Кержаков: «Держим вместе с компаньоном мини-завод по производству крафтового пива»

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Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков рассказал, что зарабатывает зарабатывает деньги и другими способами, не только играя в футбол.

«Я стараюсь диверсифицировать свои финансы: часть вкладываю в облигации и акции, вторую положил под процент в банк, третью трачу на недвижимость. Плюс у меня есть свой небольшой бизнес: мини-завод по производству крафтового пива. Держим его вместе с компаньоном. Оперативные вопросы решает он, потому что мне пока не хватает времени, чтобы погрузиться на 100 процентов», — приводит слова Кержакова Sport24.

Кержаков является воспитанником «Зенита». Всего за основную команду сине-бело-голубых 37-летний вратарь провел 138 матчей, пропустив 119 мячей и 54 раза сыграв на ноль. Вместе с петербургской командой он семь раз становился чемпионом России, а в общей сложности завоевал 16 трофеев.

Источник: Sport24
Михаил Кержаков
РПЛ
ФК Зенит
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