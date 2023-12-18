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РПЛ

Сегодня, 09:05

Голкипер «Зенита» Кержаков рассказал о самой необдуманной дорогой покупке

Виктория Кравченко
Михаил Кержаков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков рассказал о самой необдуманной трате денег. Он заявил, что его ресторанная жизнь стала затягиваться. Также футболист отметил, что изначально финансами занималась его мама.

«Большие деньги пришли уже в достаточно зрелом возрасте. Слетала ли башня? Наполовину. Я тогда в Москве жил, там сложно сдержаться. Ресторанная жизнь стала немного подзатягивать. Первое время финансами занималась мама. Самая необдуманная трата денег? Мотоцикл. Я на нем вообще не умел ездить», — сказал Кержаков на «Шоу Воли» на телеканале ТНТ.

Кержаков — воспитанник «Зенита». За основную команду вратарь выступает с 2015 года. Его соглашение с клубом рассчитано до 2024 года. В этом сезоне футболист принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 12 голов.

Михаил Кержаков
ФК Зенит
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