Вратарь «Зенита» Кержаков: «Есть фестивальные бразильцы, есть более дисциплинированные»

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков рассказал о бразильских одноклубниках.

«Самый нетипичный бразилец в «Зените» — Дуглас, настоящий профик. Еще Марио. Недавно я был впечатлен, ознакомившись со статьей про Нино. Оказывается, он увлекается русской литературой, читает классиков. Все бразильцы разные. Есть фестивальные, есть более дисциплинированные», — приводит слова Кержакова официальный сайт «Зенита».

За «Зенит» выступают 8 бразильских игроков.

17 апреля «Зенит» в Санкт-Петербурге сыграет со «Спартаком» в рамках второго матча 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России. Начало — в 19.30 мск. Первая встреча завершилась победой сине-бело-голубых со счетом 2:1.

В текущем сезоне 37-летний Кержаков провел 18 матчей, в которых пропустил 14 мячей и 8 раз сыграл на ноль.