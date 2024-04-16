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16 апреля, 23:48

Вратарь «Зенита» Кержаков: «Есть фестивальные бразильцы, есть более дисциплинированные»

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Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков рассказал о бразильских одноклубниках.

«Самый нетипичный бразилец в «Зените» — Дуглас, настоящий профик. Еще Марио. Недавно я был впечатлен, ознакомившись со статьей про Нино. Оказывается, он увлекается русской литературой, читает классиков. Все бразильцы разные. Есть фестивальные, есть более дисциплинированные», — приводит слова Кержакова официальный сайт «Зенита».

За «Зенит» выступают 8 бразильских игроков.

17 апреля «Зенит» в Санкт-Петербурге сыграет со «Спартаком» в рамках второго матча 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России. Начало — в 19.30 мск. Первая встреча завершилась победой сине-бело-голубых со счетом 2:1.

В текущем сезоне 37-летний Кержаков провел 18 матчей, в которых пропустил 14 мячей и 8 раз сыграл на ноль.

Источник: Официальный сайт «Зенита»
Михаил Кержаков
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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