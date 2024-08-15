Голкиперу Шунину предложили работу в структуре «Динамо»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров сообщил, что клуб предложил бывшему вратарю команды Антону Шунину работу в структуре.

«Мяч на его стороне, мы ему сделали предложение, ждем от него ответа», — цитирует Пивоварова РИА «Новости».

1 июля «Динамо» объявило об уходе 37-летнего Шунина в связи с окончанием срока действия контракта. За бело-голубых на высшем уровне голкипер выступал с 2007 года, на его счету 366 матчей — это рекорд клуба в российское время и второй показатель за всю историю.

По информации «СЭ», интерес к 37-летнему футболисту проявляли «Химки».