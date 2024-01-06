Голландский адвокат Томас считает, что арест Промеса пока невозможен

Голландский адвокат Эрик Томас не верит в арест нападающего «Спартака» Квинси Промеса на данном этапе.

6 января появилась информация о том, что футболиста могут экстрадировать из ОАЭ в Нидерланды после публикации фото со дня рождения в Дубае.

«Я думаю, что арест Промеса пока невозможен, игрок подал апелляцию на решение суда», — приводит «РБ Спорт» слова Томаса.

В мае 2023 года прокуратура Нидерландов предъявила Промесу обвинения в контрабанде наркотиков. В июне он был признан виновным в своей стране в нанесении ножевого ранения двоюродному брату и приговорен к 18 месяцам тюремного заключения.