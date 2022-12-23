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Сегодня, 00:01

Нападающий «Урала» Влут: «Мы одно целое, каждый знает, что ему нужно делать на поле»

Алина Савинова
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Голландский нападающий «Урала» Рай Влут ответил на вопрос о том, в чем заключается секрет успехов команды.

«Все потому что мы одно целое, мы одна команда. Каждый знает, что ему нужно делать на поле, каждый идеально знает своего партнера. У нас отличные игроки, с которыми не просто биться. Как я сказал, сейчас мы можем обыграть любую команду в РПЛ

Все благодаря тренерскому штабу, который создал спокойную и расслабленную атмосферу в команде. При этом мы усердно работаем и сфокусированы только на результате. Это отличный баланс между шуточками и тяжелой подготовкой. Каждый футболист выходит на поле и работает не на себя, а на партнера", — приводит Sport24 слова Влута.

По итогам 17 туров РПЛ «Урал» занимает 10-е место в турнирной таблице, имея в активе 21 очко. В последних десяти матчах команда одержала шесть побед.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-12-22-gollandets-vlut-podelilsya-glavnym-sekretom-uspekhov-urala
Футбол
РПЛ
ФК Урал
Рай Влут
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