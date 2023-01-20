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Голландский журналист Лекс Ламмерс рассказал, что думает о российском тренере Леониде Слуцком и нападающем Артеме Дзюбе, которые на данный момент находятся без работы.
«Леонид Слуцкий и Артем Дзюба — два друга по несчастью. Такова жизнь. Им обоим надо сделать паузу. Думаю, что скоро мы увидим Лео и Артема в одном клубе. Бывает так, что иногда ты выпадаешь из поля зрения футбольной общественности, но можешь найти себя в чем-то другом. Сейчас Дзюба и Слуцкий отлично смотрятся в камере, может, им нравится быть клоунами и веселить людей. Они отлично играют на свой имидж.
Понятия не имею, как мыслят российские клубы, но я удивлен, почему такие веские футбольные личности, как Дзюба и Слуцкий, не могут найти себе место в РПЛ. Понятно, что из-за нынешней обстановки они не смогут найти себе работу в Европе, но в России к ним же должно быть какое-то уважение", — приводит Sport24 слова Ламмерса.
Слуцкий 15 ноября 2022 года покинул пост главного тренера «Рубина».
Дзюба с ноября 2022-го является свободным агентом. Последним клубом 34-летнего россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.
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