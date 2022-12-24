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Сегодня, 13:12

Голландский журналист: «Слуцкому лучше отойти от футбола и попробовать себя в роли стэндапера»

Виталий Косик
Корреспондент
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Голландский журналист Gelderlander Лекс Ламмерс считает, что бывшему главному тренеру «Рубина» Леониду Слуцкому лучше отдохнуть от футбола и попробовать себя в юмористическом жанре.

«Не понимаю, почему Слуцкий до сих пор не нашел себе новый клуб. Знаю, что он отличный комик. Может, Леониду и его другу Артеме Дзюбе и правда стоит отдохнуть, отойти от футбола и попробовать себя в роли стэндаперов. Шутки-шутками, но уверен, что Слуцкий скоро найдет себе команду. В России он до сих пор остается востребованным специалистом», — приводит слова Ламмерса Sport24.

15 ноября 51-летний Слуцкий покинул «Рубин». Он работал с казанской командой с 2019 года.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-12-24-gollandskiy-zhurnalist-slutskomu-stoit-otoyti-ot-futbola-i-poprobovat-sebya-v-roli-stendapera-on-otlichnyy-komik
Футбол
РПЛ
Леонид Слуцкий
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