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Сегодня, 19:59

Голландский журналист сообщил, что дело Промеса будет рассмотрено по существу не раньше 3 марта

Анна Горшкова
Корреспондент
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Журналист газеты AD Йост Босман прокомментировал ситуацию с уголовным делом форварда «Спартака» Квинси Промеса.

«Первое судебное заседание состоялось 21 октября в Амстердаме. Это было так называемое «направленное судебное заседание», на котором прокурор и адвокаты выражали свои пожелания относительно судебного разбирательства. Дело до сих пор не рассмотрено по существу. Произойдет это только 3 марта 2023 года. Будет ли тогда вынесен вердикт — неизвестно. Но это возможно. В противном случае это случится через несколько дней. Маловероятно, что Промес будет присутствовать 3 марта, так как его могут арестовать», — приводит слова журналиста «РБ Спорт».

Также Босман заявил, что многие голландцы считают отъезд Промеса в Россию бегством.

«Отношение к Промесу в стране изменилось уже с тех пор, как он был подозреваемым в нанесении ножевых ранений, обвинен в покушении на убийство, а позже подозревался в причастности к контрабанде наркотиков, отмыванию денег и домашнему насилию. Многие голландцы действительно считают его отъезд в Россию бегством и попыткой избежать ответственности», — сказал Босман.

Напомним, что в июле 2020 года Промес напал с ножом на своего двоюродного брата после вечеринки. В декабре того же года форвард был арестован, но вскоре был отпущен. В июне гражданский суд обязал его выплатить денежную компенсацию потерпевшему.

Промес вернулся в «Спартак» из «Аякса» в 2021 году. Хавбек играл за красно-белых с 2014 по 2018 год. В текущем сезоне он провел 14 матчей в РПЛ, забил 12 голов и отдал 6 голевых передач.

Источник: https://bookmaker-ratings.com.ua/ru/news/gollandskij-zhurnalist-delo-promesa-budet-rassmotreno-po-sushhestvu-ne-ran-she-3-marta/?utm_source=rb_main_site&utm_medium=banner&utm_campaign=promo&r=0.0866080241
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