Головин: «Готов видеть Чалова в «Монако» в любой момент. Уверен, он нам поможет»

Полузащитник «Монако» Александр Головин в интервью «СЭ» отреагировал на слова нападающего ЦСКА Федора Чалова о желании играть в Европе.

Ранее форвард армейцев заявил, что Головин звал его в Монако.

«Лично я готов видеть Федю в «Монако» в любой момент. Уверен, он нам поможет (улыбается). Но если говорить серьезно, то вопрос не совсем по адресу. Я могу позвать его просто приехать в Монако в гости, но если речь идет о команде, то нужно обращаться к руководству клуба. Однако то, что Федя тоже находится в верхней части этого рейтинга, говорит о том, насколько он прибавил и насколько качественным игроком он является. Что касается того, сможем ли когда-нибудь сыграть вместе в одной европейской команде, то тут 50 на 50. Либо сыграем, либо нет», — сказал Головин «СЭ».

Головин стал лауреатом премии лучшему футболисту 2023 года по версии «СЭ».

В уходящем году российский хавбек забил 10 мячей и отдал 5 голевых передач в 36 официальных матчах за «Монако».

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