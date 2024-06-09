Головин и Сафонов — самые дорогие российские футболисты по версии Transfermarkt

Портал Transfermarkt составил рейтинг топ-10 самых дорогих российских футболистов.

Первое место занимает полузащитник «Монако» Александр Головин, стоимость которого оценивается в 30 миллионов евро. Вторым идет голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов (20 миллионов), третьим — Арсен Захарян из «Реал Сосьедад» (18).

В минувшем сезоне Головин провел за монегасков 27 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и сделал шесть результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.

Топ-10 самых дорогих российских футболистов по версии Transfermarkt: