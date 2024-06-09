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Сегодня, 17:11

Головин и Сафонов — самые дорогие российские футболисты по версии Transfermarkt

Игнат Заздравин
Корреспондент
Александр Головин.
Фото AFP
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Портал Transfermarkt составил рейтинг топ-10 самых дорогих российских футболистов.

Первое место занимает полузащитник «Монако» Александр Головин, стоимость которого оценивается в 30 миллионов евро. Вторым идет голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов (20 миллионов), третьим — Арсен Захарян из «Реал Сосьедад» (18).

В минувшем сезоне Головин провел за монегасков 27 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и сделал шесть результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.

Топ-10 самых дорогих российских футболистов по версии Transfermarkt:

  1. Александр Головин («Монако», лига 1) — 30 миллионов евро.
  2. Матвей Сафонов («Краснодар») — 20 миллионов.
  3. Арсен Захарян («Реал Сосьедад», ла лига) — 18 миллионов.
  4. Константин Тюкавин («Динамо» Москва) — 16 миллионов.
  5. Федор Чалов (ЦСКА Москва) — 11 миллионов.
  6. Максим Глушенков («Локомотив») — 11 миллионов.
  7. Алексей Миранчук («Аталанта», серия А) — 10 миллионов.
  8. Иван Обляков (ЦСКА Москва) — 9 миллионов.
  9. Дмитрий Баринов («Локомотив») — 8 миллионов.
  10. Далер Кузяев («Гавр», лига 1) — 8 миллионов.
Александр Головин
Алексей Миранчук
Арсен Захарян
Далер Кузяев
Дмитрий Баринов
Иван Обляков
Матвей Сафонов
Федор Чалов
Футбол
РПЛ
Константин Тюкавин
Максим Глушенков
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