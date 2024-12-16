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Сегодня, 00:00

Головин — лучший футболист 2024 года по версии «СЭ»

Александр Головин — лучший футболист 2024 года по версии «СЭ».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«СЭ» определил лучшего футболиста 2024 года в России. Им стал полузащитник «Монако» Александр Головин (185 баллов). Также в пятерку вошли: Джон Кордоба («Краснодар», 115 баллов), Максим Глушенков («Локомотив» / «Зенит», 111 баллов), Манфред Угальде («Спартак», 98 баллов), Алексей Батраков («Локомотив», 86 баллов).

В 2023 году лучшим футболистом в России также был признан Головин.

В голосовании нашего издания приняли участие 16 тренеров РПЛ, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов «СЭ» и болельщики на сайте.

Представляем общие итоги голосования.

6
Александр Головин
ФК Монако
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Александр Головин признан лучшим футболистом 2024 года в России
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