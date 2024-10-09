Головин: «Не могу представить себя в «Спартаке»

Полузащитник «Монако» Александр Головин ответил на вопрос, где хотел бы завершить карьеру.

— Если ты вернешься в Россию в конце игровой карьеры, можешь ли ты себя представить в «Спартаке», в «Зените»?

— Тяжело сказать, где бы я себя представил. Я точно хочу завершить карьеру в России. Но где, пока тяжело сказать. В «Спартаке» как минимум нереально. Точно могу сказать, что не завершу карьеру в «Спартаке».

4 октября пресс-служба монегасков сообщила о продлении контракта с 28-летним россиянином до 2029 года.

Головин выступает за «Монако» с июля 2018 года. В общей сложности хавбек провел 210 матчей за команду, забил 31 гол и отдал 39 результативных передач.