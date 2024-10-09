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9 октября, 12:20

Головин: «Думаю, самый популярный клуб в России — «Зенит»

Артем Бухаев
Корреспондент
Александр Головин.
Фото Global Look Press
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Полузащитник «Монако» Александр Головин ответил на вопрос «СЭ», какой клуб считает самым популярным в России.

— Какой российский клуб, на твой взгляд, сейчас самый популярный? Упоминание какой команды чаще всего долетает до Франции?

— Думаю, «Зенит». У нас в команде игроки чаще слышат о «Зените». На данный момент, наверное, так.

Александр Головин. «Зенит» — самая популярная команда России. В «Монако» чаще всего о нем слышат". Интервью Головина

С 7 по 15 октября у сборной России проходит учебно-тренировочный сбор. При этом все еще неизвестно, будет ли у национальной команды соперник во время этой паузы на игры сборных.

Александр Головин
ФК Зенит

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