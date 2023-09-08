Головин оценил шоу с участием Слуцкого: «Мне было интересно посмотреть»

Сегодня, 19:42
Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин поделился с журналистами мнением о медийной активности бывшего тренера ЦСКА Леонида Слуцкого.
— Следите за российским футболом?
— Смотрю только большие матчи. Когда играют ЦСКА, «Спартак», «Локомотив», «Краснодар», «Зенит». Но только, когда есть время. Потому что у нас бывают игры в одно и тоже время. Хайлайты даже чаще смотрю, потому что их можно смотреть в любой момент. Не могу сказать, что сильно за слежу за РПЛ.
— Вы знаете, что Дзюба и Слуцкий стали стендаперами?
— Об это этом в курсе, да.
— Как отнеслись к тому, что Слуцкий стал стендапером? Был ли у вас шок?
— Я смотрел выпуски с ним на разных передачах. Мне было интересно посмотреть. Ничего такого. Шока, конечно, не было.
Головин играл за армейцев под руководством Слуцкого до июля 2018 года, после чего перешел в «Монако».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|5
|2
|0
|11-2
|17
|
2
|Зенит
|7
|4
|2
|1
|15-6
|14
|
3
|Кр. Советов
|7
|4
|2
|1
|17-9
|14
|
4
|Динамо
|7
|4
|2
|1
|15-12
|14
|
5
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
6
|Локомотив
|7
|3
|3
|1
|13-11
|12
|
7
|ЦСКА
|7
|3
|2
|2
|14-10
|11
|
8
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|
9
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|12-12
|10
|
10
|Пари НН
|7
|3
|1
|3
|5-6
|10
|
11
|Ростов
|7
|2
|1
|4
|8-14
|7
|
12
|Сочи
|7
|2
|0
|5
|8-11
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
16
|Балтика
|7
|1
|0
|6
|6-13
|3
|15.09
|19:00
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|16.09
|00:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|16.09
|14:00
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|16.09
|16:30
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|16.09
|21:15
|
Балтика – Ростов
|- : -
|17.09
|14:00
|
Урал – Факел
|- : -
|17.09
|16:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|17.09
|19:00
|
Локомотив – Оренбург
|- : -