Головин оценил шоу с участием Слуцкого: «Мне было интересно посмотреть»

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин поделился с журналистами мнением о медийной активности бывшего тренера ЦСКА Леонида Слуцкого.

— Следите за российским футболом?

— Смотрю только большие матчи. Когда играют ЦСКА, «Спартак», «Локомотив», «Краснодар», «Зенит». Но только, когда есть время. Потому что у нас бывают игры в одно и тоже время. Хайлайты даже чаще смотрю, потому что их можно смотреть в любой момент. Не могу сказать, что сильно за слежу за РПЛ.

— Вы знаете, что Дзюба и Слуцкий стали стендаперами?

— Об это этом в курсе, да.

— Как отнеслись к тому, что Слуцкий стал стендапером? Был ли у вас шок?

— Я смотрел выпуски с ним на разных передачах. Мне было интересно посмотреть. Ничего такого. Шока, конечно, не было.

Головин играл за армейцев под руководством Слуцкого до июля 2018 года, после чего перешел в «Монако».