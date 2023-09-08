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Сегодня, 19:42

Головин оценил шоу с участием Слуцкого: «Мне было интересно посмотреть»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин поделился с журналистами мнением о медийной активности бывшего тренера ЦСКА Леонида Слуцкого.

— Следите за российским футболом?

 — Смотрю только большие матчи. Когда играют ЦСКА, «Спартак», «Локомотив», «Краснодар», «Зенит». Но только, когда есть время. Потому что у нас бывают игры в одно и тоже время. Хайлайты даже чаще смотрю, потому что их можно смотреть в любой момент. Не могу сказать, что сильно за слежу за РПЛ.

— Вы знаете, что Дзюба и Слуцкий стали стендаперами?

— Об это этом в курсе, да.

— Как отнеслись к тому, что Слуцкий стал стендапером? Был ли у вас шок?

— Я смотрел выпуски с ним на разных передачах. Мне было интересно посмотреть. Ничего такого. Шока, конечно, не было.

Головин играл за армейцев под руководством Слуцкого до июля 2018 года, после чего перешел в «Монако».

Александр Головин
Футбол
Леонид Слуцкий
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 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
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 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
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 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
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 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
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 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
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15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 00:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
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