Головин пропустит матч с "Локомотивом" из-за повреждения

5 ноября 2017, 15:20
ЦСКА в своем Твиттере сообщил, что полузащитник Александр Головин пропускает матч 16-го тура чемпионата России против "Локомотива" из-за мышечного повреждения. Отмечается, что хавбек получил травму на предматчевой тренировке.
В этом сезоне Головин принял участие в 22 матчах во всех клубных турнирах, забив 2 мяча и отдав 2 передачи.
Александр Головин не сможет принять участия в матче #ЛокоЦСКА из-за мышечного повреждения, полученного на предматчевой тренировке– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 5 ноября 2017 г.
Трансляция матча "Локомотив" - ЦСКА // "Локомотив" - ЦСКА. Перед матчем. LIVE!