Головин пропустит матч с "Локомотивом" из-за повреждения

ЦСКА в своем Твиттере сообщил, что полузащитник Александр Головин пропускает матч 16-го тура чемпионата России против "Локомотива" из-за мышечного повреждения. Отмечается, что хавбек получил травму на предматчевой тренировке.

В этом сезоне Головин принял участие в 22 матчах во всех клубных турнирах, забив 2 мяча и отдав 2 передачи.

Александр Головин не сможет принять участия в матче #ЛокоЦСКА из-за мышечного повреждения, полученного на предматчевой тренировке – ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 5 ноября 2017 г.

Трансляция матча "Локомотив" - ЦСКА // "Локомотив" - ЦСКА. Перед матчем. LIVE!