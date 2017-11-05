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5 ноября 2017, 15:20

Головин пропустит матч с "Локомотивом" из-за повреждения

Андрей МИХАЙЛОВ
Корреспондент
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ЦСКА в своем Твиттере сообщил, что полузащитник Александр Головин пропускает матч 16-го тура чемпионата России против "Локомотива" из-за мышечного повреждения. Отмечается, что хавбек получил травму на предматчевой тренировке.

В этом сезоне Головин принял участие в 22 матчах во всех клубных турнирах, забив 2 мяча и отдав 2 передачи.

Трансляция матча "Локомотив" - ЦСКА // "Локомотив" - ЦСКА. Перед матчем. LIVE!

Александр Головин
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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