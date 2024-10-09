Головин: «После завершения карьеры хочу жить в России»

9 октября, 12:49
Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, где хотел бы жить после завершении карьеры.
— Ощущаешь ли, что тянутся к тебе в сборной ?
— Не знаю, тянутся ли... Но у ребят стало больше желания уехать в Европу, расти по-футбольному.
— Что думаешь о переходе Чалова в ПАОК?
— Чалову будет проще попасть из ПАОК в Европу, чем напрямую, сто процентов. За чемпионатом Греции следят больше.
— Где бы ты хотел жить после завершения карьеры?
— После завершения карьеры хочу жить в России. Точно не могу сказать где. Но ту же Сибирь рассматриваю.
Дарик Агаларов