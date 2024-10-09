Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

9 октября, 12:49

Головин: «После завершения карьеры хочу жить в России»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, где хотел бы жить после завершении карьеры.

— Ощущаешь ли, что тянутся к тебе в сборной ?

— Не знаю, тянутся ли... Но у ребят стало больше желания уехать в Европу, расти по-футбольному.

— Что думаешь о переходе Чалова в ПАОК?

— Чалову будет проще попасть из ПАОК в Европу, чем напрямую, сто процентов. За чемпионатом Греции следят больше.

— Где бы ты хотел жить после завершения карьеры?

— После завершения карьеры хочу жить в России. Точно не могу сказать где. Но ту же Сибирь рассматриваю.

Дарик Агаларов

Александр Головин
ФК Монако

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Ждут возвращения заболевших и Царя, считают деньги и хвалят Станковича. Что происходит в «Спартаке»
Миллер допустил новый шоковый рост цен на газ в Европе и перебои в поставках
430 игроков приняли участие в волейбольном матче в Индии
Суд в Москве в закрытом режиме рассмотрел иск по делу Ларисы Долиной
Пловец Евгений Рылов заявил, что хочет выступать под флагом России
Ураган «Милтон» обрушился на Флориду и расколол политиков США. Что пишут СМИ
Сегодня
Вчера
Неделя