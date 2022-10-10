Головин рассказал, с чем связан прогресс Федора Чалова

Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, что думает о результатах форварда ЦСКА Федора Чалова. Он считает, что его прогресс связан с арендой в «Базеле».

«Возможно, в чем-то он повзрослел, иначе стал смотреть на какие-то жизненные моменты, приобрел какие-то новые навыки как игрок. Хотя всегда считал его хорошим нападающим. Для меня это было понятно и до его аренды», — цитирует Головина Sport24.

В этом сезоне Чалов отметился 7 голами в 12 матчах чемпионата России. ЦСКА после 12 туров РПЛ набрал 24 очка и расположился на 4-м месте.