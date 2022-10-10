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Сегодня, 11:33

Головин рассказал, с чем связан прогресс Федора Чалова

Виктория Кравченко

Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, что думает о результатах форварда ЦСКА Федора Чалова. Он считает, что его прогресс связан с арендой в «Базеле».

«Возможно, в чем-то он повзрослел, иначе стал смотреть на какие-то жизненные моменты, приобрел какие-то новые навыки как игрок. Хотя всегда считал его хорошим нападающим. Для меня это было понятно и до его аренды», — цитирует Головина Sport24.

В этом сезоне Чалов отметился 7 голами в 12 матчах чемпионата России. ЦСКА после 12 туров РПЛ набрал 24 очка и расположился на 4-м месте.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-10-golovin-o-chalove-vremya-provedennoye-v-shveytsarii-poshlo-yemu-na-polzu-vozmozhno-v-chem-to-on-povzroslel
Александр Головин
Федор Чалов
ФК ЦСКА (Москва)
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