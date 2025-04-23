Головин заявил, что никогда не перейдет в «Спартак»

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Полузащитник «Монако» Александр Головин назвал российский клуб, в который никогда не перейдет.
«Зенит» для меня не табу, как и другие команды. Только «Спартак» — табу», — цитирует футболиста «Чемпионат».
Головин является воспитанником ЦСКА. За основную команду армейцев он выступал с 2014 по 2018 год. Всего за московскую команду полузащитник провел 113 матчей, в которых отметился 13 голами и 11 результативными передачами.
Летом 2018-го Головин перешел из ЦСКА в «Монако». На его счету 34 мяча и 40 голевых передач в 232 играх в составе монегасков. Контракт 28-летнего россиянина с французским клубом рассчитан до июня 2029-го.