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Головин заявил, что никогда не перейдет в «Спартак»

Алина Савинова
Александр Головин.
Фото Global Look Press
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Полузащитник «Монако» Александр Головин назвал российский клуб, в который никогда не перейдет.

«Зенит» для меня не табу, как и другие команды. Только «Спартак» — табу», — цитирует футболиста «Чемпионат».

Головин является воспитанником ЦСКА. За основную команду армейцев он выступал с 2014 по 2018 год. Всего за московскую команду полузащитник провел 113 матчей, в которых отметился 13 голами и 11 результативными передачами.

Летом 2018-го Головин перешел из ЦСКА в «Монако». На его счету 34 мяча и 40 голевых передач в 232 играх в составе монегасков. Контракт 28-летнего россиянина с французским клубом рассчитан до июня 2029-го.

Источник: Чемпионат
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Александр Головин
Футбол
ФК Монако
ФК Спартак (Москва)
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