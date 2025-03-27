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27 марта, 10:17

Головлев — о переходе Фернандеса в «Зенит»: «Мне кажется, он стал жертвой убеждения»

Сергей Ярошенко
Марио Фернандес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный специалист ЦСКА по международным отношениям Максим Головлев прокомментировал переход защитника Марио Фернандеса в «Зенит» в 2023 году.

Головлев заявил, что армейцы на протяжении 1,5 месяцев вели переговоры с бразильцем о возвращении в клуб, но стороны не сошлись на определенном этапе, после чего футболист подписал контракт с петербургским клубом.

«После этих переговоров у меня было полное опустошение. Мне кажется, он стал жертвой убеждения со стороны других людей. Марио по характеру ведомый, им можно манипулировать. Не то чтобы затуманить ему мозг, но представить ситуацию однобоко. А он слепо в это верит. Я говорил: «Ну как же так легко ты ведешься на доводы других, когда мы тебе говорим все как есть?» И по сути дела у него там не задалось», — цитирует Головлева «Чемпионат».

Также специалист добавил, что, по его мнению, в ЦСКА Фернандес смог бы продить свою футбольную карьеру минимум на несколько лет.

Марио Фернандес.Марио Фернандес: футбольная карьера и личная жизнь

За ЦСКА Фернандес выступал с 2012 по 2022 год. На его счету 329 матчей за армейцев, в которых он забил 11 голов и отдал 47 результативных передач. В составе красно-синих трижды становился чемпионом России, выиграл Кубок России и дважды становился обладателем Суперкубка.

За сине-бело-голубых бразилец сыграл 18 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Вместе с петербургстким клубом в сезоне-2023/24 он выиграл чемпионат России и Кубок России.

На данный момент 34-летний защитник находится без клуба.

Источник: Чемпионат
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Марио Фернандес
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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