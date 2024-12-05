Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 15:06

Гончаренко дисквалифицирован на два матча за слова в адрес судьи после матча «Ростов» — «Пари НН»

Константин Белов
Корреспондент
Виктор Гончаренко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Глава КДК РФС Артур Григорьянц про Гончаренко сообщил, что главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко дисквалифицирован на два матча за свои слова в адрес судей после матча 17-го тура РПЛ с «Ростовом» (0:4).

— Гончаренко в адрес помощника судьи Болотенкова сказал такую фразу: «Вы общаетесь с игроками с такими хамскими рожами». После этого главный судья Ян Бобровский предупредил тренера. Затем Гончаренко в спину крикнул главному арбитру: «Ян, тебе не долго осталось». После этого тренер «Пари НН» хотел зайти в судейскую, но этого не произошло. Гончаренко сказал, что матерных слов не было.

23 сентября 2021 года Гончаренко был наказан на 3 матча, одна игра условная, за оскорбительное поведение в адрес арбитров. 22 марта 2023 года во время испытательного срока Гончаренко был наказан на 3 реальных матча за оскорбительное поведение в адрес арбитром.

«Вы общаетесь с игроками с такими хамскими рожами» — это оскорбительное выражение в адрес официальных лиц матча. И слова «Ян, тебе не долго осталось» — это тоже оскорбительное выражение в адрес официальных лиц матч.

За оскорбительное поведение в адрес официальных лиц матча дисквалифицировать Виктора Гончаренко на два матча. Один матч реальный, другой — условный, испытательный срок до конца сезон. И оштрафовать тренера на 250 тысяч рублей. Тренер может оспорить только денежный штраф, — сказал Григорьянц.

Виктор Гончаренко. «Тебе недолго осталось». Гончаренко налетел на арбитра Бобровского после поражения от «Ростова». Его накажут?

«Ростов» после 17-го тура занимает седьмое место в таблице РПЛ, набрав 23 очка. «Пари НН» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 16 очков.

25
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
ФК Ростов
Артур Григорьянц
Виктор Гончаренко
КДК
Читайте также
Археологи установили связь между местом кремации и захоронений в Херсонесе
Министр вручил кубок Тюкавину. Что произошло на церемонии «Джентльмен года»-2024
СМИ сообщили о телефонном разговоре начальников генштабов ВС РФ и США
Фигуристку Сотникову ошибочно указали иноагентом в книжном магазине
Лавров указал на бесполезность ОБСЕ
Игрока «Кристал Пэлас» Гехи могут наказать за надпись об Иисусе на радужной повязке
Материалы сюжета РПЛ, 17-й тур: «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи
Генеральный директор «Пари НН» — о решении КДК: «В словах Гончаренко не было угроз, табуированной лексики»
«Пари НН» не будет оспаривать решение КДК о штрафе Гончаренко
ЦСКА оштрафован на 150 тысяч рублей за необеспечение безопасности во время матча с «Рубином»
«Рост охватов не должен происходить в ущерб российскому футболу». Гендиректор «Динамо» — о клубе, агентах и последних скандалах в РПЛ
«Ахмат» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Глушаков назвал системообразующего игрока в составе «Спартака»
Сегодня
Вчера
Неделя