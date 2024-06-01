Гончаренко может возглавить «Ференцварош»

Как стало известно «СЭ», бывший главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко может продолжить карьеру в «Ференцвароше». Представители белорусского специалиста предлагают его кандидатуру руководству венгерского клуба.

Гончаренко рассматривали еще до приглашения в команду Станислава Черчесова в декабре 2021 года, но тогда предпочтение было отдано экс-главному тренеру сборной России. Теперь после ухода в «Спартак» Деяна Станковича в «Ференцвароше» вновь могут вернуться к кандидатуре белоруса.

Гончаренко покинул «Урал» после поражение от «Акрона» в первом стыковом матче за право остаться в РПЛ (0:2). Готовить команду к ответной переходной игре будет Евгений Аверьянов.