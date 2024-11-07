Виктор Гончаренко: «Черенков — человек-легенда. В фильме о нем каждый найдет что-то свое»

Главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко поделился впечатлениями от коллективного командного просмотра фильма о Федоре Черенкове «Федя. Народный футболист», который вышел в прокат 31 октября.

— Что такое хороший фильм? Это когда каждый человек может для себя что-то взять свое, — сказал Гончаренко. — Кто-то из футбольного мира увидит в кино о Черенкове красивую игру, противостояние двух философий — спартаковской и киевской. Кто-то с медицинской точки зрения посмотрит, как человек боролся со своим недугом, преодолевал себя, шел к цели.

Кто-то с тренерской стороны подойдет: поймет, насколько сложно принимать какие-то решения, но делать это необходимо. И иногда они не совсем популярны в народе. В общем, каждый, повторю, найдет в фильме что-то свое.

Черенков — человек-легенда. И есть много матчей, которые всплывают в памяти. И такие, что в дрожь бросает — вот эти огромные полные стадионы в Москве и Киеве. Приятно, что вспомнили. И даже трагедия на игре с «Харлемом» — тоже часть истории.

Фильм основан на биографии Черенкова. Он являлся воспитанником московского клуба и выступал за него с 1977-го по 1990-й и с 1991 по 1993 год (494 матча, 121 гол), став 3-кратным чемпионом Советского Союза, а также чемпионом и обладателем Кубка России.

Черенков умер в 2014 году в возрасте 55 лет.