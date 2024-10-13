Гончаренко назвал условия своего перехода в «Пари НН»

Сегодня, 15:04
Главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко ответил на вопросы о своем назначении в нижегородский клуб.
Белорусский специалист подписал контракт с нижегородским клубом на два года.
— Писали, что «Пари НН» отказывался прописывать в контракте сумму неустойки в случае увольнения, и из-за этого переговоры зашли в тупик.
— Не думаю, что была какая-то тупиковая ситуация. Не в этом была главная загвоздка. Есть переговорные процессы, которые должны гарантировать не только сумму неустойки, а то, что команда будет сильнее.
— Вам нужна была гарантия усиления зимой?
— Не только гарантия качества футболистов, но и улучшение условий тренировочного процесса.
— Обговаривался бюджет на зимнее трансферное окно?
— Да. Мы определили. Озвучивать не буду, конечно. Цифры скорее может озвучивать руководство.
В ближайшем матче «Пари НН» примет «Ростов» в 12-м туре РПЛ.